◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャースのＴ・ヘルナンデス外野手（３３）が６日（日本時間７日）、敵地・ブルージェイズ戦に「４番・左翼」で先発出場。初回に２試合連発となる２号先制２ランを放った。０―０の初回２死一塁。１ボールから通算２２２勝を誇るＭ・シャーザー投手（４１）の２球目、８３・３マイル（約１３４・１キロ）スライダーを捉え、打球速度