広島の大盛穂外野手（２９）が６日、自然体でレギュラーへの道を切り開いていく心意気を示した。「心は熱く、頭は冷静に」。いつも通りのプレーを心がけ、快音を重ねていく。ドラフト１位・平川（仙台大）がケガで戦線離脱して以降、４戦連続で１番起用されている。２日・ヤクルト戦では先制適時打。４日・阪神戦では猛打賞を記録し、翌５日の同戦でもマルチ安打でアピールを続けている。これまでの経験から「欲を出したり、