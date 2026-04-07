◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月5日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は中直に倒れた。初回の第1打席は相手先発で通算222勝を誇るベテラン、シャーザーに対し2ストライクからの3球目、外角に沈むチェンジアップにバットを合わせたが中直に倒れた。敵地ロジャース・センターのファンは昨年、第7