ロシア当局によるインターネット規制強化に対する抗議の動きが広がりつつある。規制対象となっている通信アプリ「テレグラム」創業者で露出身のパベル・ドゥーロフ氏は４日、規制に対する「抵抗運動」をＳＮＳで呼びかけた。露政府は封じ込めに躍起となっている。「ロシアの皆さん、デジタル抵抗運動へようこそ」ドゥーロフ氏が４日、ネット規制に対抗する立場をＳＮＳ上で表明すると、支持する反応が２日間で３７万件以上寄