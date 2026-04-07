嵐の二宮和也（４２）とオードリーの若林正恭（４７）が、ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏのバラエティー「シークレットＮＧハウスＳｅａｓｏｎ２」（５月２２日配信スタート、全４話）のＭＣを務めることが６日、分かった。ＭＣの２人が“隠れＮＧ”を設定し、何も知らぬプレーヤーたちが各ステージに挑戦。何がＮＧなのか言葉やしぐさを推測しながら、だまし合いゲームに身を投じていく。人気を博した心理バラエティーの新シーズ