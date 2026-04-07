実用的な室内空間に注目集まる！電動化の流れが加速するなかで、商用車の分野にも着実に変化が広がっています。そうした中で登場したのが、ホンダの軽商用バンをベースにした電気自動車「N-VAN e：」です。日常の業務で使いやすい実用性と、EVならではの新しい利便性を兼ね備えたモデルとして注目を集めてきました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダの斬新「“1人乗り”軽自動車」です！ 画像で見る2024年10月10日に発売