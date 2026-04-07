ようやく全線開通めど！ 東京〜ひたちなかまでの快速ルートにも東京・千葉と茨城を結ぶ主要高速ルートである東関東自動車道（東関東道）は、茨城県内の潮来（いたこ）IC〜鉾田ICまでの途中区間が未開通となっています。いつ全線が開通するのでしょうか。また開通したらどう便利になるのでしょうか。東関東道は、外環道や首都高湾岸線と接続する千葉県市川市の「高谷JCT」から、北関東道と接続する茨城県茨城町の「茨城町JC