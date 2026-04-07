＜バレロ・テキサスオープン最終日◇5日◇TPCサンアントニオ オークスC（テキサス州）◇7438ヤード・パー72＞【画像】『GTS2』ドライバーのフェースを拡大最終ラウンドを「67」で回り、トータル17アンダーまで伸ばしたJ.J.スポーン。逆転で2022年に続く大会2勝目を挙げ、昨年の「全米オープン」以来となるツアー通算3勝目を手にした。今週開幕する「マスターズ」に向けて最高の状態でオーガスタへ乗り込む。1打差の2位タイにマイ