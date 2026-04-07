国内女子ツアーは静岡で今季第5戦が終了。今年も非シード選手を対象にした、メルセデス・ランキング（以下MR）に応じシーズン途中に出場優先順位を入れ替える『リランキング』が実施されるが、その対象になる選手にも大きな動きがあった。【写真】政田夢乃、都玲華、ルーキー松原柊亜がドレス姿で3ショット！大会を5位タイで終えた政田夢乃が79.50ptを獲得。今季通算を152.93ptに伸ばし暫定リランキングで2位に浮上した。これで第1