米国女子ツアー「アラムコ選手権」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。〈連続写真〉こうすれば“力まない”山下美夢有のお手本スイング今大会で5打差の圧勝を果たしたローレン・コフリン（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を536.2ptとして、86人抜きとなる8位にジャンプアップした。単独4位に入った山下美夢有は180ptを加算し、日本勢トップの9位（514.4pt）に浮上。5位タイで132.5ptを手に