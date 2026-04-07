中東情勢の緊迫が長期化した場合の石油の節約について、経団連の筒井会長は経済界としても政府と協力していく考えを示しました。【映像】政府に進言、協力していく考えを示した筒井会長経団連筒井義信会長「省エネとか節電、こういったものについて経済界としては必要なもの、こういったものも必要ではないかという観点からの進言もし、また協力もしていく」筒井会長は経団連の会員企業の間でも危機感は強いとして、エネルギー