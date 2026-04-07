アメリカのトランプ大統領は、イランが交渉期限までにホルムズ海峡を開放しなければ、イランの橋と発電所を直ちに破壊すると警告しました。【映像】トランプ氏「石器時代に戻ることになる」トランプ大統領「我々はイランに猶予を与えている。あす午後8時を過ぎれば、橋も発電所も使えなくなる。石器時代に戻ることになる」トランプ大統領は6日記者会見に臨み、イランとの交渉が「順調に進んでいる」と主張したうえで、合意の期