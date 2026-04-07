イランの国営メディアは、戦闘終結に向けた和平案に対し、イラン側が10項目に及ぶ回答を提出したと報じました。【映像】攻撃を受けたイランイラン側は一時的な停戦は拒否する一方、恒久的な戦闘終結の必要性を強調する回答を示したということです。このほか、ホルムズ海峡の通航に関する取り決めや、制裁の解除なども盛り込まれています。これに先立ちロイター通信は、仲介国が2段階からなる和平案を提示したと報じました