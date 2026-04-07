ウクライナで、ロシア軍の攻撃により3人が死亡しました。ゼレンスキー大統領はイランから技術提供を受けたドローンが使用されたと指摘し、同盟国に支援を求めました。【映像】ドローン攻撃を受けたウクライナゼレンスキー大統領はSNSで、南部オデーサで5日夜にロシア軍によるドローン攻撃があり3人が死亡したと明らかにしました。また、5日夜のウクライナ全土への攻撃にはイランから技術提供を受けたドローン「シャヘド」が