中東情勢の緊迫化をうけ、政府は医療機関や公共交通機関などの重要施設に燃料を直接販売するよう石油元売り事業者に要請しました。【映像】重要施設に燃料の直接販売を要請した政府政府は中東情勢の緊迫化をうけ、燃料など石油製品の供給に偏りが出ないよう対応を急いでいます。その中で、医療機関や公共交通機関などの重要施設が燃料を調達できない場合には、石油元売り事業者が燃料を直接販売するよう要請しました。重要