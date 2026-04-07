歌手でタレントのあのちゃんが、自宅にあった“未開封の段ボール”を開封。その中身を公開した。【映像】あのちゃんが購入したスケジュール帳『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が3月30日に放送され、インドア派なあのちゃんが、同じくインドア派な芸能人と家のアレコレについて徹底トーク。さらば青春の光・森田哲矢が進行役となり、ゲストの本田翼、Travis Japan・松倉海斗、紅しょうが・熊元プロレスらと「自宅のアレって