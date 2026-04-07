お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が5日、自身のXを更新。相方・内間政成（49）の長女（15）が小学生時代の“顔出し”ショットを披露した。【写真】「内間さんに似てる！かわいい！」スリムクラブ真栄田が披露した相方・内間の長女の“顔出し”ショット真栄田は「一昨日、内間の娘ちゃんの15歳のお誕生日でした」と書き出し、「内間の娘ちゃんが3歳のお誕生日の日。僕は仕事終わりに、近くの西松屋に行き、ぬいぐる