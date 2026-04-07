見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第7話が7日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英