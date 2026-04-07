【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月4日より放送が開始したTVアニメ『黄泉のツガイ』のOPテーマVaundy「飛ぶ時」とEDテーマとなるyama「飛ぼうよ」が4月12日より配信リリース、6月10日にCDシングルとしてリリースされることが決定した。今作はVaundyがOP＆EDテーマの両方を書き下ろし、OPテーマは自身で、EDテーマはyamaが歌唱。さらに、Vaundyが歌うEDテーマ「飛ぼうよ」、yamaが歌うOPテーマ「飛ぶ時」というスペシャルな