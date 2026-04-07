アプローチはダウンでクラブを背中側に落とす！ クラフを身体の左にキープすればスウィングは簡単！ キープレフト理論状況別対処法 「キープレフト理論」とは、軸(=身体)の左側にクラブをキープしてスウィングする考えで、クラブという斜めに構えた棒を斜めに振りやすくするメソッドだ。これはクラブや打つ状況が変わっても同じ。 今回はキープレフト理論を応用した傾斜のショットとアプ