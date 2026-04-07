相手軸に立って考えることができれば夫婦ゲンカは激減する 相手の気分を害してしまうメッセージとは？ 地雷ワードのように、何気ないひと言が原因で夫婦ゲンカに発展した経験は多くの人がお持ちだと思います。夫婦とはいえ、人は自分以外の誰かを完全に理解することはできません。そのため、片方から発せられた言葉が、相手を憤慨させたり、イラ立たせたりしてしまうことは、仕方のないことなのかもしれません。 し