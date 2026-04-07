日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3264（+17.0+0.52%） ホンダ1269（+7+0.55%） 三菱ＵＦＪ2807（+15+0.54%） みずほＦＧ6547（+72+1.11%） 三井住友ＦＧ5440（+61+1.13%） 東京海上7386（+78+1.07%） ＮＴＴ158（+0.9+0.57%） ＫＤＤＩ2767（+3.5+0.13%） ソフトバンク217（-0.1-0.05%） 伊藤忠2038（+18.5+0.92%