【本日の見通し】明日の期限を前に、イラン情勢にらみながらの展開 オセアニア、欧州市場は今日から再開。市場はイラン情勢をにらみながらの展開が続く。トランプ大統領はイランとの合意期限が7日夜（日本時間8日午前9時）であることを示し、「合意の一部として、原油を含むあらゆるものの自由な輸送を望む」とホルムズ海峡の封鎖解除が条件であることを示した。イラン側は合意案に反発を見せており、情勢は不透明。期