東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.68高値159.83安値159.31 160.42ハイブレイク 160.13抵抗2 159.90抵抗1 159.61ピボット 159.38支持1 159.09支持2 158.86ローブレイク ユーロドル 終値1.1541高値1.1572安値1.1505 1.1641ハイブレイク 1.1606抵抗2 1.1574抵抗1 1.1539ピボット 1.1507支持1 1.1472支持2 1.1440ロ&#12