◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後だった１回表先頭の１打席目は、大ブーイングの中打席に入り、中直に倒れた。ブルージェイズの先発はマックス・シャーザー投手（４１）。現役投手では２位の通算２２２勝を挙げ、サイ・ヤング