▼徳島県（徳島地方気象台・７日５時）【北部】晴れ一時雨【南部】雨後晴れ▼香川県（高松地方気象台・７日５時）【香川県】晴れ一時雨▼愛媛県（松山地方気象台・７日５時）【中予】晴れ一時雨【東予】晴れ一時雨【南予】雨後晴れ▼高知県（高知地方気象台・７日５時）【中部】雨後晴れ【東部】雨後晴れ【西部】雨後晴れ