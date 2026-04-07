○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １４：００日・景気動向指数（速報値） １６：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １６：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：３０英・サービス部門購買担当者景気指数（改定