６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円６８銭前後と前週末と比べて１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばいだった。ユーロは１ユーロ＝１８４円３０銭前後と同４０銭強のユーロ高・円安だった。 ロイター通信が日本時間６日夕に「イラン紛争停止に向けた枠組み案をパキスタンがとりまとめ、イランと米国に提示されたことが分かった」と報じ、ドル円相場は米国と