７日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に買い戻しの動きが継続、日経平均株価は３日続伸する可能性が高そうだ。前日は欧州株市場が総じて休場だったが、３連休明けとなった米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇した。米国とイランの間で停戦交渉が進展することへの期待感が買い優勢の地合いに反映された。ハイテク株への根強い買いが続き、上げ幅は限定的ながらナスダック指数は４日続伸となっている。