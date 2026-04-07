きょう（7日）未明、香川県坂出市の3階建ての店舗兼住宅で火災があり、女性1人が死亡しました。 【画像をみる】「角谷陶器の2階から煙が出ている」坂出市の店舗兼住宅で火災女性1人が死亡【香川】 「2階から煙が出ている」と通報 警察によりますと、午前5時前、坂出市本町の角谷陶器の2階から煙が出ていると近所の女性が見つけ119番通報しました。 焼け跡から遺体 火は消防により約2時間半後に消し止められましたが、高齢の