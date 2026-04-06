「飛蚊症」は、モノを見ているときに黒い虫のようなものが動いて見える状態のことを指します。飛蚊症を放置すると網膜剥離が進行するリスクもあり、その場合には早急な治療が必要になります。今回は、飛蚊症の症状などについて、「秋野眼科医院」の秋野先生に解説していただきました。 監修医師：秋野 邦彦（秋野眼科医院） 東京医科大学卒業。その後、慶應義塾大学医学部眼科学教室、埼玉メディカルセンター、済生会