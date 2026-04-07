サッカー韓国代表が北中米ワールドカップをわずか2カ月後に控えて大きな危機に直面している。大会前の“最終リハーサル”とも言える親善試合で全敗を喫したのだ。【注目】日本と大違い…韓国、北中米W杯「最下位圏」の衝撃評価2試合で無得点、5失点。攻守両面で課題を露呈した形と言える。特に守備陣の問題については、多くの専門家が一斉に懸念を表明している。3バックであれ4バックであれ、早急に戦略を確立し、主力を固定して安