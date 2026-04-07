６日夜、名古屋市中村区の交差点で警察から逃走中の自転車が市営バスと衝突し、あわせて3人がけがをしました。 【写真を見る】警察から逃走していた男子中学生の自転車が市営バスと衝突…計３人が軽傷名古屋・中村区 警察によりますと、６日午後5時半過ぎ、名古屋市中村区平池町の広場で「少年が騒いでいる」と警察に通報がありました。 駆け付けた中川署の警察官が職務質問をしようとしましたが、少年らは自転車で逃走。警察