大阪6月限ナイトセッション 日経225先物53960+420 （+0.78％） TOPIX先物3689.0+37.5 （+1.02％） シカゴ日経平均先物54000+460 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 6日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国やイラン、複数の仲介国が停戦条件について協議していると報じられた。トランプ米大統領は会見で、「イランとの停戦に向けた交渉はうまくいってい