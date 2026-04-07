― ダウは165ドル高と反発、米イランの停戦に向けた協議進展に期待する買い優勢 ― ＮＹダウ 46669.88 ( +165.21 ) Ｓ＆Ｐ500 6611.83 ( +29.14 ) ＮＡＳＤＡＱ 21996.34 ( +117.16 ) 米10年債利回り4.333 ( +0.017 ) ＮＹ(WTI)原油112.41 ( +0.87 ) ＮＹ金 4684.7 ( +5.0 ) ＶＩＸ指数24.17 ( +0.30 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54000 ( +460 ) シカゴ日