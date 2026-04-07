「何歳まで働きたいか」という質問に対する日本人の回答に、中国で関心が寄せられている。内閣府が2024年に行った高齢社会対策総合調査では、「何歳まで働きたいか」という質問に対し「65歳くらいまで」と答えた人の割合が最も高く23．7％だった。以下、「働けるうちはいつまでも」が22．4％、「70歳くらいまで」が20．0％だった。19年の前回調査では「働けるうちはいつまでも」と回答した人が20．6％だったということで、長く働き