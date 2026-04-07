日本ハムは前回登板の3月31日ロッテ戦でノーヒットノーランを達成した細野が先発マウンドに上がる。日本ハムでは7人目の快挙だったが、過去6人のノーヒットノーラン直後の登板を振り返ると、71年高橋善正（当時東映）が○、73年高橋直樹（当時日拓）が●、85年田中幸雄が●、90年柴田保光が●、95年西崎幸広が●、22年ポンセが勝敗なし。このように、高橋直樹以降の直近5人は勝利を逃している。細野は対楽天通算3試合で無傷