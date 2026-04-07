鶏のささみやむね肉は、「高たんぱく・低脂質」という認識が定着しつつある。スポーツを頑張っていたり成長期の子どもにも食べてほしい食材のひとつだが、どうしてもパサついてしまう。そんな悩みを解決し、子どもも楽しい食べ方を提案するのが、長年サッカー選手の長友佑都さんを支える専属シェフ・加藤超也さん。レシピ本『鶏が主役！超たんぱくめし』（主婦の友社）から今日から試したい「ムネチャーシュー」と作り置きもできる