阪神は7日からの甲子園開幕カード、ヤクルト3連戦で7回裏の名物・ジェット風船による応援を復活させる。20年開幕前にコロナ禍の拡大により中止となって以来、レギュラーシーズンでは7年ぶりだ。甲子園開幕戦での実施は19年4月9日のDeNA戦以来。前回は先発のガルシアがつかまり7回表終了時点で3―8。敗戦ムードを吹き飛ばしたのが、まさにラッキーセブンのジェット風船だった。糸井と福留の適時打などで3点を加え、2点差とす