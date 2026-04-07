天皇、皇后両陛下が初めて長女愛子さまを伴い、東日本大震災の被災地に入られた。震災から１５年にあたり２日間の日程で始まった福島県への訪問。ご一家は、東京電力福島第一原発の事故で避難生活を強いられた被災者に向き合い、語り部らと記憶の継承への思いを共有された。（坂場香織）風邪の症状で３月２５、２６日に予定された岩手、宮城両県への訪問を延期された両陛下。６日は新幹線で愛子さまと昼前に福島入りし、県民ら