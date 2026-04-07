漫画家の倉田真由美氏が7日までにXを更新。1日から始まった、自転車をめぐる新ルール開始をめぐり、「危険すぎる」「日本の道路の実態に沿わない」「悪法であればすぐさま方向転換を」などと私見をつづった。16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる青切符制度の導入が1日に始まった。自転車は一部の例外をのぞき原則車道の左側を通行する決まりとなり、警察庁によると、対象の違反は113種類。また新ルールでは、自動