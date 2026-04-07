Photo: 組橋信太朗 この記事は2026年2月17日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。無駄のないデザインで容量が大きく、荷物の出し入れもしやすいトートバッグ。通勤でも愛用している人は多いのではないでしょうか。現在販売中の「MYSCIE 次世代タフトート」は、一級建築士が監修したというビジネストート。そのデザインはシ