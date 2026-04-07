球団初となるリーグ連覇を目指す阪神。リーグ連覇に向けて、打線は1番・近本光司から5番・大山悠輔まで昨季同様打順が固定され、2日のDeNA戦から6番で出場する木浪聖也が開幕から打撃好調だ。投手陣も先発は村上頌樹、才木浩人、高橋遥人、伊原陵人など充実している。気になるのはリリーフ陣。昨季NPB新記録となる50試合連続無失点、防御率は驚異の0.17と阪神のリーグ優勝に大きく貢献した石井大智が故障で離脱し、同じくリー