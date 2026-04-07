Image: NASA アメリカ現地時間で4月1日に打ち上げられたアルテミスIIミッション。月有人飛行ミッションアルテミス計画の一部であり、人類が地球低軌道の向こう側を旅するのはアポロ17号以来、実に半世紀ぶり。10日間の飛行ミッションで月の逆側を調査予定。アメリカ現地時間6日には月に到着（再接近）します。4人の宇宙飛行士が乗り込んだ宇宙船オリオンの窓ごしに撮影された地球の画像を、N