「明朝体」を知っていますか？日本で暮らしていれば、意識するしないに関わらず、おそらくだれもが目にしたことのあるフォントが明朝体です。私たちの暮らしや文化と密接に関わっている明朝体ですが、みなさんが抱くイメージはどのようなものでしょうか。まじめ？ ちょっと堅い？ 上品？ 読みやすい？ あるいは、読みづらいというイメージを持っている人もいるかもしれません。いずれにしても、「オーソドックス」「スタンダード」