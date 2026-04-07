インスタグラム更新女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が自身のインスタグラムを更新。貴重なオフショットが反響を呼んでいる。投稿では「今日はおふ！お家で引きこもり中にどうしても桜見たくて一瞬だけお外に出てみました」と記し、桜と自身の顔がぼやけた自撮りをアップ。「#桜も顔もぼやけててセンスなし」と自虐気味に投稿、桜に囲まれた癒やしショットとなった。プレー中とは異なる26歳のリラックス