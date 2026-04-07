なっちゃん”の愛称で親しまれてきた田中麗奈が、今は6歳の娘を育てる母としての日々を語った。子育てと仕事を両立するなかで感じた変化や、娘からかけられた忘れられない言葉とは――。3歳とは思えないしっかりした一言に驚かされたエピソードや、成長を見守る中で胸を打たれた瞬間など、母としての素顔に注目が集まった。田中麗奈○田中麗奈、28年前の18歳で出演したCMで一躍脚光田中麗奈は、3日放送のテレビ朝日系トーク番組『