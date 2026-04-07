金正恩の「後継者候補」最有力は″北のプリンセス″屈強な兵士たちを従え、あどけない表情で真ん中を歩く少女――。３月19日、新型戦車を投入した軍事演習の視察に現れた北朝鮮の最高指導者・金正恩（キムジョンウン）氏の娘ジュエ氏だ。だが″北のプリンセス″には謎が多い。『コリア・レポート』編集長の辺真一氏が解説する。「名前が本当なのか、長女なのか次女なのか、正確な年齢もわかっていません。生年には二説あり、’10年