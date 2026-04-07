今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの娘さんは小学生になったのを機に、習い事を新しく2つ始めることにしました。学校は午前中に終わる日も多いだろうし、午後に習い事の用事があっても大丈夫だと思っていたA子さん。しかし、学校が始まってみると、想定外だったことがありました──。 小学生になった娘 娘が小学生になる春、習い事を色々やってみようと娘と話していました。小学1年生