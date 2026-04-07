昨年末に初期乳がんと診断され、2月に手術し、化学治療を行って歌手の石原詢子(58)が7日までに、自身のインスタグラムを更新。3月末にコンサートを急遽キャンセルしたことを謝罪するとともに、「心・技・体」のバランスが整っていないことを明かした。 【写真】ベリーショートにしたたらまるで美少年！ 石原は3月に行われた、福島での「夢コンサート」をキャンセル。「急な出演キャンセルでご迷惑を